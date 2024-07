Die illegale Migration ist im heurigen Jahr nach Angaben von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) stark zurückgedrängt worden. Im ersten Halbjahr 2024 seien 300 illegale Migranten an der ungarisch-burgenländischen Grenze aufgegriffen worden, im ersten Halbjahr 2022 seien es noch 19.300 gewesen. Man sei dem Ziel "null illegale Migration" näher gekommen, sagte Karner am Mittwoch nach einem Arbeitsgespräch in Vorarlberg mit Teilnehmern aus der Bodenseeregion.

Die illegale Migration über die ungarisch-burgenländische Grenze habe zu Flüchtlingsbewegungen in ganz Österreich geführt. Entsprechende Kontrollen an der Grenze, im Nahbereich der Grenze und auch eine enge Zusammenarbeit mit Serbien hätten diese Zahlen nun ermöglicht, so der Innenminister. Er wird am Freitag eine Halbjahresbilanz zu den Asylzahlen vorlegen.