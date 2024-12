Natürlich habe ich darüber nachgedacht, aber nicht ständig. Wie gesagt, das waren sehr intensive Momente. Ich war ja mitten in meinem politischen Alltag, wenn man so will. Ich habe bisher Tag und Nacht für das Land Tirol gearbeitet, ich wollte meine Mission erfüllen. Dann ist das Foto aufgetaucht, und die Ereignisse haben sich überschlagen. Ich habe mich bemüht, das Vertrauen innerhalb des Landtagsklubs und innerhalb meiner Landespartei mehrheitlich zu halten. Das ist mir offensichtlich nicht gelungen.

Was bei der vergangenen Landtagswahl geglückt ist.

Ich darf bei dieser Gelegenheit schon einmelden, dass wir Landtagswahlen in Niederösterreich, in Salzburg, in Vorarlberg und zuletzt in der Steiermark hatten. Und es ist der SPÖ nur in Tirol gelungen, einen Stimmenzuwachs – wenn auch nur marginal – zu verbuchen. Und ich habe das Versprechen gehalten, unsere Partei zurück in Regierungsverantwortung zu bringen.

Mich wundert, dass Sie in der Politik geblieben sind. Die meisten Politiker würden nach so einem Vorfall komplett aussteigen und in der Privatwirtschaft etwas Neues versuchen.

Das hätte ich auch getan oder werde ich noch tun, wenn durch mein Handeln ein Schaden entsteht. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, der gegen das Interesse der Tirolerinnen und Tiroler war. Ich habe den Ausflug in die Steiermark unterschätzt. Ich bin da nicht einer Einladung von Benko gefolgt, sondern ich habe einen Freund auf diesem Jagdausflug begleitet. Das Foto ist ein unsägliches Bild, es vermittelt eine wahnsinnig schiefe Optik, aber meine Regierungsarbeit, meine politische Alltagsarbeit hat es nicht beeinflusst. Die habe ich bis zum heutigen Tag nach bestem Wissen und Gewissen Tag und Nacht für die Tirolerinnen und Tiroler erledigt.

Sie geben sich kämpferisch. Also ist der derzeitige Rückzug in der Landespolitik noch nicht das Ende Ihrer politischen Fahnenstange?

Ich habe immer eine gewisse Kämpfernatur gehabt, so kennt mich die Tiroler Bevölkerung.