Generaldirektorin Reich rechnet mit weiteren Medikamentenlieferungen

Katharina Reich, Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit im Gesundheitsministerium, hat am Donnerstag in der "Zeit im Bild 3" leichte Entwarnungen bei Medikamentenengpässen gegeben. Noch in diesem Monat soll es weitere Lieferungen von Antibiotikasäften für Kinder geben. Die Verantwortung für die aktuelle Situation sah sie bei der Pharmaindustrie. Aktuell gibt es in ganz Europa Engpässe bei Medikamentenlieferungen.