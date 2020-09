Gelb gefärbte Städte: „Nicht auf jede Party gehen“

„Wir sind nun gespannt auf Freitag“, betonte die Linzer Magistratsdirektorin Ulrike Huemer am Montag. „Ohne gesetzliche Grundlagen können wir die entsprechenden Maßnahmen gar nicht durchführen.“ In Linz wundert man sich noch immer wegen der gelben Ampel: „Wir wurden auf Gelb geschaltet, weil wir angeblich anhaltende Cluster haben“, merkte Huemer an. „Wir haben nun eine Anfrage gestellt, auf welche Cluster sie sich da beziehen.“

Wien und Tirol zurückhaltend

Auf die Verordnung warten auch noch das Land Tirol sowie der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Am Wochenende monierte er eine politische (Ein-)Färbung der Corona-Ampel, am Montag hieß es aus seinem Büro, dass es vor der Kundmachung der Verordnung keine zusätzlichen Maßnahmen in der Stadt geben werde.

Hacker sei aber „immer schon“ für Maskenpflicht in allen Geschäften eingetreten: Eine Unterscheidung nach Branchen mache aus gesundheitspolitischer Sicht keinen Sinn. Zudem gelten im Pflegebereich oder in Spitälern bereits seit Mai all jene Maßnahmen, die die Ampel nun für Gelb oder Orange vorsieht.