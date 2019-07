Gegenwind für Ursula von der Leyen auf ihrer Werbetour

Und so wird für die um eine Parlamentsmehrheit kämpfende Ursula von der Leyen die Zeit knapp. Bis zur Abstimmung am Mittwoch muss sie 376 (von insgesamt 751) Abgeordnete überzeugen und hinter sich bringen.

Die Christdemokratin hat die sichere Unterstützung der Europäischen Volkspartei, von Teilen der Sozialdemokraten, der Liberalen und sogar der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR), der die polnische PiS angehört. Auch die 29 italienischen Abgeordneten von Matteo Salvinis Lega und die Fünf-Sterne wollen für von der Leyen votieren. Eine Mehrheit für die erste Frau an der Spitze der Kommission dürfte sich also ausgehen.

Und was, wenn nicht? Kommt es dann zur großen institutionellen Krise in der EU, wie Experten befürchten? „Das sehe ich nicht kommen“, wehrt NEOS-Abgeordnete Gamon dieses Szenario ab. „Dann muss der Europäische Rat eben einen anderen Vorschlag vorlegen. Und alles dauert eben ein bisschen länger.“

ZUR PERSON Ursula von der Leyen

Die heute 60-Jährige kam in Brüssel zur Welt und lebte bis zu ihrem 13. Lebenjahr in der belgischen Hauptstadt. Als Tochter des niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht war ihr Leben schon früh von der Politik bestimmt. Von 1977 bis 1980 studierte sie an der renommierten London School of Economics, aus Furcht vor dem Terror der RAF

allerdings unter dem Pseudonym „Rose Ladson“. Ihr Medizinstudium schloss sie 1987 ab, sie bekam sieben Kinder und lebte einige Jahre in Kalifornien. Leyen, die als extrem disziplinierte und harte Arbeiterin gilt, kam erst spät, mit 42 Jahren, in die Politik.