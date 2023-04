Gegen die GIS-Gebühr und Kanzler Nehammer: Sieben Volksbegehren starten

In Österreich starten ab heute, Montag, sieben Volksbegehren. Unterzeichnet werden können die Volksbegehren in einem beliebigen Eintragungslokal in ganz Österreich oder online.

Ab 100.000 Unterschriften muss das jeweilige Anliegen im Parlament behandelt werden.

Unterschrieben werden kann bis 24. April unter anderem für die "Beibehaltung der Sommerzeit", dabei wird gefordert "die Sommerzeit als 'Normalzeit' beizubehalten".

Das Volksbegehren "Bargeld-Zahlung: Obergrenze Nein!" spricht sich für den Beschluss "eines Bundes(Verfassungs)gesetzes zur dauerhaften Absicherung von uneingeschränkten Bargeldzahlungen" aus.

"GIS Gebühren Nein" fordert, sämtliche allgemeine Gebühren und Abgaben zur Finanzierung des ORF zu beseitigen.