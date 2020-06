Geförderter Wohnbau wird unerschwinglich

Es ist paradox: Alle Arbeitnehmer und deren Arbeitgeber bezahlen mit den Lohnnebenkosten Wohnbauförderung, damit es genügend erschwinglichen Wohnraum gibt. "In der Realität sind geförderte Wohnungen für Leute mit niedrigem Einkommen unerschwinglich geworden", sagt Matthias Stadler, Präsident des Städtebundes und Bürgermeister von St. Pölten. Im Klartext: Die Förderung verfehlt die, die sie am meisten brauchen.

Der Grund laut Stadler: Länder, Bund, EU und gewisse Wünsche aus der Wirtschaft haben zu einem Wust an Vorschriften geführt, was die Kosten beim geförderten Wohnbau und damit die Mieten in die Höhe treibt. "Wir haben uns da gegenseitig hoch geschaukelt", sagt Stadler.

Als Kostentreiber nennt Stadler die Bauordnung, die Bautechnikvorschriften, 350 neue Ö-Normen pro Jahr, energetische Auflagen, Auto-Stellplätze, architektonische Gestaltungsvorschriften etc.

Ein markantes Beispiel: Der Baukostenanteil für den energetischen Bereich einer Wohnbauanlage ist wegen der vielen Energiesparauflagen von neun auf 29 Prozent gestiegen. "Dass dieser Bereich schon fast ein Drittel der Baukosten ausmacht, erscheint mir zu hoch", meint Stadler. Er räumt ein, dass durch Passivbauweise zwar die Heizkosten sinken, aber Leute, die wenig Geld haben, kommen gar nicht in den Genuss dieser niedrigen Heizkosten, weil sie sich die Wohnungen nicht leisten können. "Die 20.000 € bis 35.000 € Anschubfinanzierung sind für viele Menschen eine gewaltige, oft eine zu gewaltige Hürde", weiß der Bürgermeister.