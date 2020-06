Integrationsministerin: "Gefahr, im Sprachbad unterzugehen“

Neu ist heuer auch ein Angebot des Bildungsministeriums. Mindestens zwei Wochen sollen die Bundesschulen in den Ferien für Vereine zur Verfügung stehen. Zudem soll es statt der bekannten Wien-Woche, die bedingt durch Corona nicht stattfinden konnte, in den Ferien Wien-Tage geben. „Kinder – maximal 10 Personen pro Gruppe – bekommen mit einer Aufsichtsperson einen halben oder einen ganzen Tag eine Führung durch die Stadt“, so die Pläne des Bildungsministeriums. Die Kinderuniversitäten, die jährlich von rund 40.000 Schülern besucht werden, finden heuer ebenfalls ob Corona mehr im virtuellen Raum denn in Räumlichkeiten statt. Dafür können mehr Schüler daran teilhaben, so Bildungsminister Heinz Faßmann. Bei „Science Holidays – Mach Ferien in der Welt der Wissenschaft“ sollen zudem in Kooperation mit Universitäten zusätzlich zur Kinder- und Jugenduniversität Präsenzangebote zur Verfügung gestellt werden.