Gecko: Aus für Massentests kommt mit neuen Quarantäne-Regeln

Für die großen Öffnungsschritte ab 5. März sieht es "sehr gut aus", sagte Katharina Reich, Leiterin des Krisengremiums Gecko bei einem Hintergrundgespräch am Dienstagabend. Trotz hoher Infektionszahlen - am heutigen Mittwoch waren es über 34.000 - seien die Spitäler nicht an die Auslastungsgrenze gekommen.

Die Massentests dürften tatsächlich Ende März auslaufen, wie Reich indirekt bestätigte: Sie sprach von einer neuen Teststrategie, die mit neuen Regeln für das Kontaktpersonen-Management und mit den Quarantäne-Regeln verknüpft werden soll.

Details nannte die Gecko-Chefin aber nicht. Etwa, wann man bei einem Infektionsfall auf Quarantäne verzichten will. Das neue Regelwerk soll jedenfalls vor Ende März stehen.