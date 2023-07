Gallup-Umfrage: 74 Prozent mit Arbeit der Regierung unzufrieden

Abgefragt wurde, welche der Parteien mit ihren derzeitigen Parteivorsitzenden nach der Nationalratswahl 2024 in der Regierung vertreten sein sollen. Auf Platz vier rangieren die Neos unter Beate Meinl-Reisinger (20 Prozent) vor den Grünen/Werner Kogler (18), der Bierpartei/Dominik Wlazny (14) und der KPÖ/Günther Hopfgartner (9). Am meisten polarisiert bei den Befragten die FPÖ: 14 Prozent ist sie "sehr positiv" aufgefallen, alle anderen abgefragten Parteien konnten maximal sechs Prozent so von sich überzeugen. Gleichzeitig zeigen sich 45 Prozent von den Freiheitlichen "sehr negativ" beeindruckt. Ebenfalls Spitzenwert, aber knapp gefolgt von den Grünen mit 42 Prozent. Auf etwas weniger Ablehnung stoßen ÖVP (36 Prozent) und SPÖ (33 Prozent).