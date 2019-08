„Gackern“ statt Côte d’Azur: Für Rendi-Wagner ist Urlaub „privat“

Pamela Rendi-Wagner ist zurück. Die SPÖ-Chefin mischt nach kurzer Urlaubsabstinenz inklusive unfreiwilligem Foto-Shooting wieder im Wahlkampf mit. Sie besuchte am Dienstag das angeblich bekannte Geflügelfest „ Gackern“ im Kärntner St. Andrä. Außerdem pflanzte sie passenderweise eine Rotbuche am Millstätter See. Alles sehr rustikal, alles bemüht volksnah.

Nur einen Tag nachdem ein Paparazzo-Foto von Rendi-Wagner aus dem „Club 55“ an der französischen Riviera in sozialen Medien aufgetaucht war, sucht die rote Frontfrau „das persönliche Gespräch mit den Kärntnern und Kärntnerinnen“.

Neben ihren Wahlkampf-Themen – leistbare Pflege, Gesundheit und sichere Pensionen – muss sich die SPÖ-Spitzenkandidatin den Fragen der Medien stellen. Danach gefragt, warum sie ihren Jesolo-Urlaub, nicht aber ihren weit luxuriöseren Trip an die Côte d’Azur vorab öffentlich gemacht hat, sagt sie knapp: „ Urlaub ist Privatsache. Nicht egal ist mir hingegen, wenn jemand im Urlaub auf einer Insel die halbe Republik verkauft.“

Zufall oder nicht: Der ÖGB fordert zeitgleich in Wien eine Millionärssteuer, die Rendi-Wagner schon einmal als nicht besonders vordringlich abgetan hat.

Die Gewerkschafter sehen das völlig anders: Bei der gegebenen Vermögensschieflage in Österreich sei eine Steuer auf Erbschaften und Vermögen ab einer Million Euro bitternötig. Gleichzeitig kann sich der ÖGB nun auch für eine -Steuer samt Öko-Bonus für Pendler erwärmen. Ob davon die Partei schon weiß? Scheint zumindest so.

In Kärnten spricht sich Rendi-Wagner für eine sozial verträgliche Klimapolitik aus.

Es müsse schließlich auch für die kleinen Leute möglich sein, aufs Auto zu verzichten.