EM-Besuch auf Landeskosten: Aufregung um Dornauer nach ÖFB-Sensation

Tirols Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer (SPÖ) steht wegen des Besuchs des Fußball-EM-Spiels zwischen den Niederlanden und Österreich am vergangenen Dienstag in Berlin in der Kritik der Opposition.

Unter Berufung auf Dornauers Pressesprecherin hieß es in dem "TT"-Bericht, Dornauer sei offiziell als Sportlandesrat mit zwei Mitarbeitern beim Europameisterschaftsspiel, das mit einem Sieg Österreichs endete, gewesen. Die Tickets seien ihm vom TFV zur Verfügung gestellt worden. "Alle weiteren angefallenen Kosten für den Herrn Landeshauptmann-Stellvertreter und zwei Mitarbeiter werden aus den Verfügungsmitteln im Regierungsbüro beglichen", hieß es aus Dornauers Büro. Neben dem Spiel habe es in Berlin Treffen mit TFV-Funktionären und Ehrenamtlichen gegeben.

Tiroler "Partyprinz"

Ähnlich NEOS-Landessprecher und Klubobmann Dominik Oberhofer: Es sei mehr als fragwürdig, dass Dornauer "ein Geschenk des Tiroler Fußballverbands, der so viel Steuergeld erhält, einfach so annimmt. "Was aber auf gar keinen Fall geht, ist, dass der Partyprinz der Tiroler Landesregierung sich seinen Ausflug nach Berlin noch dazu von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern finanzieren lässt", so Oberhofer, der sich "schockiert" zeigte, dass es noch immer keine Compliance-Regeln für die Landesregierung gebe.