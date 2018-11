"Furie, Flintenweib": Wie schwer haben es Frauen in der Politik?

Keine 36 Stunden sind es mehr, bis erstmals in der Geschichte der SPÖ eine Frau das Führungszepter in der Partei übernimmt. Ein roter Wendepunkt – sollte man meinen. Doch diese Zeitenwende ist offenbar noch nicht in den Köpfen aller roten Spitzenpolitiker – selbst wenn sie zur jüngeren Generation zählen– angekommen.

Nur drei Tage nach seiner Inthronisierung schlittert der designierte 35-jährige Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer für einen sexistischen Fauxpas der Extraklasse in die Bredouille:„Ich will mir die Landesrätin nicht in der Horizontalen vorstellen“, so sein völlig entgleister Kommentar über die krankheitsbedingte Abwesenheit der grünen Landesrätin Gabriele Fischer (siehe Video).