Für wen ehemalige Hofer-Wähler gestimmt haben

Bei der Bundespräsidentschaftswahl vom Sonntag haben laut einer Wählerstromanalyse des Instituts für Wahl-, Sozial- und Methodenforschung 18 Prozent der Wähler von Norbert Hofer (FPÖ) von der Stichwahl 2016 diesmal für Amtsinhaber Alexander Van der Bellen votiert. Nur 35 Prozent der damaligen Hofer-Wähler machten bei FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz ihr Kreuz.

Van der Bellen konnte laut dieser in Kooperation mit der ARGE Wahlen erstellten Analyse 78 Prozent seiner Wähler aus der Stichwahl 2016 wieder für sich gewinnen. Ein Prozent seiner damaligen Wähler verlor er an MFG-Kandidat Michael Brunner, acht Prozent an Bierpartei-Chef Dominik Wlazny. 13 Prozent gingen an die Nichtwähler bzw. an ungültige Stimmen.