"Nix und!" - Ein TV-Wahlabend der Widersprüche ohne Trostpflaster

Erleichterung

Keinerlei Kenntnisse in Neurologie musste man mitbringen, um die Gemütslage von Van der Bellen zu erforschen. Bei der Ankündigung seines Interviews strahlte er wie ein frisch gestrichenes Honigkuchenpferd in die Kamera. Die Erleichterung ob der Verhinderung eine Stichwahl gab er auf einer Skala von 1 bis 10 mit 10 an.

Kein Wunder. Hätte sich der Amtsinhaber in einem allfälligen Stichwahlkampf ja kaum - wie in den vergangenen Wochen - den TV-Konfrontationen entziehen können. Am Wahlabend kam dieser Vorwurf dann von keinem der angriffigen Herausforderer mehr, wenngleich das Ausbleiben einer großen Schlussrunde Anlass dazu geboten hätte.