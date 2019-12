Fünf Thesen, wie es mit der SPÖ so weit kommen konnte

Sicher hat sie schon schlimmere Wochen gesehen, die SPÖ. Immerhin ist die Partei bald 130 Jahre alt.

Sehr viele sehr viel schlimmere Wochen können es in der jüngeren Zeitgeschichte aber kaum gewesen sein. Denn was in den vergangenen Tagen in, mit und um die Bundes-SPÖ passiert ist, bleibt ohne Vergleich:

Da ist der Umstand, dass die Bundespartei finanziell de facto am Ende ist.

Da ist die Tatsache, dass man zum ersten Mal in der Geschichte rund ein Viertel der Parteimitarbeiter zur Kündigung anmelden musste.