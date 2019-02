FSG-Rebell bekämpft seinen Rauswurf

In dem Fall will Hüber aber weiterkämpfen, und zwar in Straßburg. "Dann gehe ich direkt zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Wenn ich rausgeschmissen werde, weil ich die Wahrheit sage, fühle ich mich diskriminiert", sagt Hübner zum KURIER.

Lob für Kickl in Brief an den Bundespräsidenten

Unterdessen hat Hübner wieder zum Briefpapier gegriffen ("diesmal aber ohne FSG-GÖD-Briefkopf") und einen Brief an Bundespräsident Alexander Van der Bellen geschrieben. Ob dieser seinem Kampf um den Verbleib in der FSG-GÖD hilfreich ist, darf bezweifelt werden.

Darin lobte Hübner die Asylpolitik von Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ) und forderteden Bundespräsidenten auf, "die erforderlichen Schritte" zum schutz der Bevölkerung vor "straffällig gewordenen Asylanten und Migranten" zu setzen.