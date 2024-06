Frontalangriff von Westenthaler: ORF betreibt "systematische Propaganda gegen die FPÖ"

Es war eine rhetorische Breitseite: Am Mittwoch arbeiteten sich FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker und der von der FPÖ nominierte ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler am ORF, dessen Management und den im öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitenden Journalisten ab.

"Ich war 37 Jahre in vielen Funktionen, immer gab es Konflikte mit dem ORF. Aber was sich in den letzten Wochen abgespielt hat, diese systematische Kampagne, die gegen die FPÖ läuft, so etwas habe ich noch nie erlebt", wetterte Westenthaler. Wie auch vor ihm Hafenecker listete der frühere FPÖ-Klubchef eine Reihe an aus seiner Sicht dramatischen Fehlleistungen auf, die er nächsten Donnerstag auch in der Sitzung des Stiftungsrats thematisieren will.