ORF-Redakteure fordern Prüfung von Westenthaler-Bestellung als Stiftungsrat

Der ORF-Redakteursrat reagiert auf die Kritik, die der FPÖ-Stiftungsrat in spe Peter Westenthaler in mehreren Interviews geäußert hat. Westenthaler bezeichnete den ORF darin als „Propagandamaschinerie“, als „Propagandawerkzeug“ und als „Propagandaorgel“ und warf einem prominenten Journalisten "parteipolitische Agitation“ vor. Die Vorwürfe werden als "haltlos" zurückgewiesen, hieß es in einer Aussendung der ORF-Redaktion.

Kritisch sieht der Redakteursrat die geplante Bestellung Westenthalers zum Stiftungsrat: Man ersuche "die Bundesregierung, vor der Bestellung von Peter Westenthaler zum Stiftungsrat, die Vereinbarkeit seiner Nominierung mit den Bestimmungen des ORF-Gesetzes zu überprüfen und die FPÖ gegebenenfalls um die Nominierung einer Persönlichkeit zu ersuchen, die den Kriterien des ORF-Gesetzes entspricht".