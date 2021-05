Es war in diesem Jahr in Österreich bereits der neunte Mord an einer Frau, verübt von einem Ex-Partner. Besondere Brisanz erfuhr die Tat in Wien-Brigittenau durch die Vorgeschichte des mutmaßlichen Täters. Dabei soll es sich um jenen Mann handeln, der zuletzt in einen bizarren und langwierigen Prozess wegen sexueller Belästigung gegen die Grünen-Politikerin Sigrid Maurer verwickelt war.

Sonntagvormittag will die 36-Jährige aber nicht nur dazu öffentlich Stellung nehmen. Gemeinsam mit Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein gibt Maurer Auskunft über die neuesten Entwicklungen und Pläne in Sachen Gewaltprävention bei Männern.

