Frauen verdienen fast so viel wie Männer - wenn sie keine Kinder haben

Die Kurve fällt bei einer Frau, die in Mutterschutz geht, in Richtung Null und steigt dann nur noch sehr träge. Nach zehn Jahren liegt sie in der durchschnittlichen Gehaltsberechnung bei 2.277 Euro brutto pro Monat. Eine Frau, die nie in Karenz war, liegt in diesem Zeitraum bei 3.411 Euro. Und ein Mann bei 3.561 Euro.

Es komme also "mehr auf die Elternschaft als auf das Geschlecht an", so Ökonomin KöpplTuryna. Lange Unterbrechungen der Karriere und viele Jahre in Teilzeit seien die schwerwiegendsten Gründe für Lohnunterschiede.

Männer würde ähnliche Effekte erleben, wenn sie ebenso häufig und lange in Karenz gingen. Sie tun es nur nicht.

Nur jeder fünfte Vater in Karenz

Österreichweit geht nur jeder fünfte Vater in Karenz - das sind 19 Prozent, die eine Karenzzeit von mindestens zwei Monaten in Anspruch nehmen.

Die meisten Mütter, besonders jene mit kleinen Kindern, sind nach der Karenz nur in Teilzeit beschäftigt. Im Schnitt arbeiten nur 17 Prozent der Mütter mit Kindern im Alter zwischen 0 und 18 Jahren in Vollzeit, 47 Prozent haben Teilzeit.

Auch bei den Alterssegmenten der Mütter gibt es Unterschiede: Jüngere Frauen sind über mehrere Jahre hinweg in Teilzeit, ältere sind hingegen oft ganz aus der Erwerbstätigkeit ausgestiegen.

Was also tun?

Agenda Austria schlägt vor, Karenzzeiten zu kürzen - auf maximal ein Jahr für jeden Partner. Nimmt ein Partner nicht das volle Jahr in Anspruch, soll der Rest verfallen, also nicht auf den anderen Partner übertragen werden können.

Studienautorin Köppl-Turyna führt an, dass in Ländern mit kürzeren Karenzpausen bzw. einer anderen Verteilung der Kinderbetreuung zwischen den Eltern die Unterschiede deutlich kleiner sind als in Österreich.

Heißt: In Ländern, in denen Männer und Frauen bei der Kinderbetreuung die gleichen Chancen haben, ist letztlich auch die Verteilung der Last bzw. der Nachteile beim beruflichen Fortkommen ausgeglichener.

Spannend ist dazu eine Erhebung zur Einstellung in Hinblick auf die Kinderbetreuung durch das "International Survey Programme": In Österreich stimmten 52 Prozent der Aussage zu, dass "das Familienleben leidet, wenn die Mutter Vollzeit arbeitet". In Schweden und Dänemark sagten das nur 14,8 bzw. 19 Prozent.

Um die kürzere Karenzzeit auch umsetzen zu können, brauche es allerdings ein besseres Betreuungsangebot für Kinder, wird in der Agenda-Austria-Studie betont. Nicht in allen Bundesländern ist es möglich, dass beide Elternteile einer Vollzeitanstellung nachgehen. In Wien etwa bieten fast 95 Prozent der Kinderbetreuungseinrichtungen eine ganztägige Betreuung an, in Oberösterreich sind es nur ca. 25 Prozent.

Zudem schlägt Agenda Austria vor, dass die öffentliche Hand verstärkt auch private Anbieter mit flexiblen Lösungen fördern soll, und höhere Zuverdienste in der Karenz möglich sein sollen. Nicht zuletzt unterstreicht das Institut auch die Forderung, dass Karenzzeiten bei Gehaltsvorrückungen berücksichtigt werden sollen.

"Zutiefst private Frage"

Und die Studienautorin sagt auch: Nicht Initiativen zu Lohntransparenz oder "Equal Pay Day"-Events helfen in Österreich weiter, "sondern die Einsicht, dass die traditionelle Aufteilung der Familienarbeit immer noch häufig zulasten der Mütter geht".

Der Staat müsse bessere Anreize schaffen, damit alle Eltern - Mütter wie Väter- wirklich selbst über die "zutiefst private und individuelle Frage" entscheiden können, wer sich um die Kinder kümmert; und wer wie wann und wie viel arbeiten geht.