Frauen in Teilzeitfalle: Agenda Austria fordert neues Karenzmodell

Grundsätzlich ist der Gender Pay Gap - also der Einkommensunterschied zwischen Frauen und Männern - seit 2007 leicht gesunken. Betrug der Gehaltsunterschied damals noch über 20 Prozent, lag er laut Berechnungen des wirtschaftsliberalen Think Tanks Agenda Austria 2017 bei rund 17 Prozent. Hauptproblem: der sogenannten "Motherhood Pay Gap". Frauen gehen viel öfter in Karenz und bleiben zur Kindererziehung auch länger in Teilzeit.

"Der Motherhood Pay Gap, also die Tatsache, dass noch immer mehr Frauen als Männer in Karenz gehen, ist der Hauptgrund, wieso der Gender Pay Gap so hoch ist", sagt Heike Lehner, Ökonomin der Agenda Austria. Geht eine Frau in Karenz, verdient sie zehn Jahre nach der Geburt ein Drittel weniger als eine Frau, die nicht in Karenz geht.

Kinder oder Karriere