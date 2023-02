Fracking-Verbot oder "keine Denkverbote"? Widersprüchlicher SPÖ-Kurs

Große Reserven im Weinviertel

Worum geht es bei der Debatte? Laut optimistischen Schätzungen könnte im Weinviertel Erdgas gefrackt werden, das Österreichs Gas-Versorgung für 30 Jahre sichert. Beim Fracking wird ein Gemisch aus Wasser, Sand und Chemikalien mit hohem Druck in tief gelegene Schiefergestein-Schichten gepresst. Das Gestein bricht auf, das Gas entweicht und kann gefördert werden.

Dieses klassische Fracking käme wegen potenzieller Umweltschäden in Österreich nicht infrage. Aber: An der Montanuniversität Leoben wurde ein Fracking-Verfahren entwickelt, das ohne giftige Chemikalien auskommt. Dieses wurde bisher jedoch nur in Labortests angewandt.