FPÖ will mit "Raus aus der EU" gegen Stronach punkten

Zumindest in einem Punkt hat sich Niederösterreichs ÖVP leicht getäuscht: „4. März. Hier fliegt ihre Stimme“, hatten die Schwarzen im Wahlkampf plakatiert – und damit auf Frank Stronachs Leben als Privatier in Kanada aufmerksam machen wollen.

Den Gefallen tut Stronach der ÖVP erst heute: Nachdem er am Sonntag die Wahlpartys in Klagenfurt und St. Pölten sausen ließ, trat er am Montag im Golfclub Fontana gemeinsam mit seinen Kandidaten in Niederösterreich vor die zahlreich erschienene Presse. „Ich fliege erst am Dienstag nach Kanada“ . Warum er denn nicht als etablierter Politiker einfach seinen Wohnsitz nach Österreich verlege? „Das ist nicht so wichtig, hier vor Ort zu sein“, antwortete er ausweichend. Er habe „weltweite Tätigkeiten“.

Tatsächlich ist es vor allem steuerlich wichtig, dass Stronach heute wieder für ein paar Wochen nach Kanada abdüst. Denn sobald die Finanz Stronachs „Mittelpunkt des Lebensinteresses“ in Österreich vermutet, wird er hier steuerpflichtig. Lässt sich dieser Mittelpunkt nicht so einfach feststellen, so achtet man laut Finanzministerium auf den „gewöhnlichen Aufenthalt“ – und prüft, wo sich der Steuerpflichtige länger als sechs Monate aufhält.

Bevor er den Jet bestieg, zeigte er seinen Parteifreunden einmal mehr, wer der Herr im Haus ist (siehe unten).