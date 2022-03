FPÖ will Halbierung der Mehrwertsteuer auf Energie und Lebensmittel

Auf der Suche nach Ersatz-Lieferanten für Gas werde es teuer, so Kickl, für Privatkunden als auch Unternehmen. Die Teuerungsrate betrifft, referiert er weiter, laut Statistik Austria 6 Prozent. "Hinter dieser offiziellen Inflation stecken ganz andere Zahlen." Diesel sei um 30,8 %, Superbenzin 28,2 % gestiegen, Haushaltsenergie um 16,4 Prozent und dies im Jahresvergleich, führt der FPÖ-Chef an, also seit dem zweiten Jahr der Corona-Pandemie. Einen besonderen Problembereich stelle der Baubereich dar. Der Anstieg im Wohn- und Siedlungsbau betrage 12 Prozent, sei in den 6 Prozent nicht mit eingerechnet. Der türkis-grünen Koalition wirft Kickl vor, "nur einen 150 Euro Gutschein für Stromrechnungen" als Inflationsbekämpfung realisiert zu haben.

Die FPÖ fordert ein "Paket zum Stopp der Kostenlawine". Wie die SPÖ verlangt auch die FPÖ eine Halbierung der Mehrwertsteuer auf Energie und bei Treibstoffen. Es könne nicht sein, dass bei "explodierenden Produktpreisen" die Steuer dieselbe bleibe.

Österreichweiter Heizkostenzuschuss von 300 Euro

Zudem plädiert die FPÖ für einen einheitlichen Heizkostenzuschuss österreichweit über 300 Euro.

Sollten sich die Preise weiter so entwickeln, brauche es einen "Preisdeckel bei der Energieversorgung" heimischer Anbieter, so Kickl, der EVN oder Verbund beispielhaft nennt.

Geht es nach der FPÖ müsse auch bei der Mineralölsteuer eine Änderung vorgenommen werden. "Die Steuern müssen nach unten gefahren werden", so Kickl, der auf Ungarn verweist. Der Staat dürfe nicht der "Ober-Abkassierer" sein.

Die CO2-Abgaben "sind sofort zum Streichen" und "es braucht Maßnahmen zur Entlastung der Pendler", so weitere FPÖ-Forderungen. Das Pendlerpauschale müsse auf 450 Euro erhöht werden, das Kilometergeld von 42 Cent auf 45 Cent.