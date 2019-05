FPÖ Wien: Wer Straches Nachfolge antreten könnte

Da wäre Vizebürgermeister Dominik Nepp (Jahrgang 1982). So lange Gudenus in Wien werkte, war er das freundliche(re) Gesicht der Partei. Jetzt hat er Gudenus als Hardliner ersetzt. Oft nicht ganz glaubwürdig. Nepp prägte den Begriff der „Scharia-Eltern“ und will Schüler in Erziehungscamps stecken. Ist er breitenwirksam? Da ist man sich in der Partei unsicher.