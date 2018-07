FPÖ-Warnung vor "Schächtungstourismus" sorgt für Verwunderung

Die Debatte ums Schächten wurde am Dienstag plötzlich um eine Facette reicher. Die FPÖ ortete im Gespräch mit dem KURIER und anderen Medien einen richtiggehenden "Schächtungstourismus" vor allem aus den Niederlanden. Von dort würden Lebendtiere nach Niederösterreich transportiert, um hier geschächtet zu werden. Das wolle man stoppen, um "nicht das Schächtzentrum Europas" zu werden, wie aus dem Büro von Vizekanzler Heinz-Christian Strache zu erfahren war. Und das sei genau jener Misstand, den der niederösterreichische Tierschutzlandesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) mit seinem vieldiskutierten Vorstoß gemeint habe, wie der jüdische FPÖ-Abgeordnete David Lasar am Mittwoch bekräftigte.

Glaubensgemeinschaften wissen nichts von weiten Transportwegen

Bei den mit der Thematik befassten Stellen erntet man mit der Frage nach einem " Schächtungstourismus" im großen Stil nur ungläubiges Kopfschütteln. In der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) kann man die Darstellung über weite Tiertransporte in keiner Weise nachvollziehen. Wenn ein Tier koscher sein soll, seien lange Transporte ausgeschlossen, heißt es zum KURIER. In Österreich geschlachtete, koschere Tiere würden außerdem fast ausschließlich in Österreich gehalten.

Aber auch für jene Betriebe, die eine Schächtung nach muslimischen Halal-Vorschriften betreiben, werden solche Geschäftsbeziehungen deutlich in Abrede gestellt. Dem Halal-Beauftragten bei der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ), Enis Buzar, ist "in keinster Weise bekannt", dass Lebendtiere aus den Niederlanden für die Schächtung nach Österreich gebracht würden. Man achte allgemein darauf, "die Transportwege so gering wie möglich zu halten".

Tiere hauptsächlich aus Österreich

Bei der zweiten österreichischen Halal-Zertifizierungsstelle, der in Linz ansässigen Islamic Information Documentation and Certification GmBH (IIDC), spricht man gar von "Blödsinn". Dass Tiere aus den Niederlanden zur Schächtung in einen der zehn von der IIDC in Österreich zertifizierten Betriebe gebracht würden, kann sich IIDC-Chef Günter Ahmed Rusznak "überhaupt nicht vorstellen", so etwas höre er zum ersten Mal. Es gingen zwar neunzig Prozent des hierzulande produzierten Halal-Fleischs in den Export, die Tiere würden aber hauptsächlich aus Österreich stammen. Zahlen könne er keine nennen, weil die betroffenen Schlachtbetriebe der IIDC gegenüber nicht meldepflichtig seien.