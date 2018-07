Strache: "Schächten sollte ohne Betäubung verboten sein"

Wie die Debatte begann

Die Debatte rund um das Schächten begann vergangene Woche. In Niederösterreich hatte der ehemalige Tierschutz-Landesrat Maurice Androsch (SPÖ) in einem Informationsschreiben 2017 festgehalten, dass die Prüfung, ob geschächtet werden darf, „zwingender religiöse Gründe“, und immer auf den Einzelfall und eine konkrete Person bezogen, erfolgen müssen – etwa durch offizielle Dokumente. Nun hat der mittlerweile in Niederösterreich für den Tierschutz verantwortliche Gottfried Waldhäusl ( FPÖ) das Schreiben an die Israelitische Kultusgemeinde weitergeleitet. Dort wurde das so verstanden, dass Käufer nachweisen müssen, religiös zu sein. Also eine Art Liste streng gläubiger Juden.

Das sorgte für Entrüstung innerhalb der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG): Den Plan Waldhäusls, eine Registrierungspflicht für Juden einzuführen, empfindet IKG-Präsident Oskar Deutsch als „Angriff auf jüdische Lebensweisen“. Waldhäusl würde damit beweisen, „wes Geistes Kind viele in der FPÖ sind“.