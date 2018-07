Debatte ums Schächten: In der Praxis nur Judentum betroffen

Halal fast gleich wie gängige Schlachtung

Muslime betrifft die im Tierschutzgesetz vorgesehene Ausnahmeregelung für "rituelles Schlachten" in der Praxis nicht. Sämtliche Betriebe würden Schlachtungen nach gängigen Regeln durchführen, bestätigte Günther Ahmed Rusznak, dessen Islamic Information Documentation and Certification GmbH (IIDC) größter Zertifizierer von Halal-Fleisch in Österreich ist. Fast einziger Unterschied: Ein Imam spricht während des Vorganges ein Dankgebet.

Was laut Rusznak bei den Schlachtungen für Halal-Fleisch wichtig ist: "Die Tiere dürfen nicht an der Betäubung sterben." Durchgeführt wird ein Schnitt entlang der Wirbelsäule, wodurch das Tier entblutet, was ebenfalls gängiger Praxis beim Schlachten entspricht. Worüber man laut WKÖ-Vertreterin Lorencz allerdings keine Kontrolle hat, sind etwaige illegale und privat durchgeführte Schlachtungen an hohen islamischen Feiertagen.

Ausnahmen bei IGGÖ

Aber auch für Muslime wird Halal-Fleisch zum Teil nach der Ausnahmeregelung hergestellt. Im Gegensatz zum größten Zertifizierer Österreichs betäuben Betriebe, die von der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) begutachtet werden, die Tiere durch den Schächtschnitt selbst. Laut Halal-Beauftragten der IGGÖ, Enis Buzar, gibt es sechs Betriebe in Niederösterreich, Salzburg und dem Burgenland.

Die Herstellung des Halal-Fleisch in den von der IGGÖ zertifizierten Betriebe falle unter die laut Tierschutzgesetz vorgesehenen Ausnahme-Regeln für "rituelle" Schlachtungen. Dabei muss auch immer ein amtlicher Veterinärmediziner anwesend sein. Buzar nennt die Betäubung durch den Schnitt selbst "effektiver" als andere Methoden, da bei anderen rund ein Drittel "schief geht".

Buzar verwies auch auf andere strenge Kriterien für Halal-Fleisch. Etwa, dass übermäßig lange Transportwege verboten seien. Zudem müssen die Tiere einen Sichtschutz tragen, um nicht die Schlachtung zuvor mitzuerleben.



FPÖ sieht "künstliche Aufregung"

Die FPÖ Niederösterreich unterstütze das Vorhaben ihres Landesrates Gottfried Waldhäusl, das betäubungslose Schlachten von Tieren so stark wie möglich zurückzudrängen, zu 100 Prozent. "Uns Freiheitlichen geht es in keiner Weise um eine Religionsdebatte, sondern um Tierschutz mit Herz und Hirn", sagte Klubobmann Martin Huber.

Der "aktuellen künstlichen Aufregung" um das Thema Schächten setzte Huber in einer Aussendung am Donnerstag entgegen, dass "Landesrat Waldhäusl die geltende Rechtslage vollzieht". Kritik übte der Klubobmann im NÖ Landtag an der SPÖ, deren Obmann Christian Kern den Rücktritt Waldhäusls gefordert hatte: "Die Sozialisten streuen in einer Tour Fake News und verkaufen unsere Landsleute für dumm", verwies Huber darauf, dass Waldhäusl die praxistaugliche Umsetzung eines Erlasses seines SPÖ-Amtsvorgängers Maurice Androsch prüfen lasse. Dieser wisse offenbar nicht einmal mehr, welche Vorgaben in seinem eigenen Erlass drinnen stehen.