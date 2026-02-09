FPÖ-Song in den Top 40: Wird Ö3 dieses Lied jetzt spielen?
Wirft man einen Blick auf die Ö3 Austria Top 40, findet sich ein Newcomer zwischen der US-Band The Killers und dem deutschen Rapper Zartmann: Auf Platz 20 ist "Immer vorwärts FPÖ" der freiheitlichen Unterstützerband John Otti Band "featuring Herbert Kickl" neu eingestiegen. Damit liegt das FPÖ-Lied sogar vor Bad Bunnys "Dtmf".
Auf YouTube zählt der Song gar 62.319 Aufrufe, bisher wurde er jedoch nur auf dem parteieigenen Radiosender Austria First gespielt. Der Erfolg des Songs geht wohl auf die hohen Downloadzahlen auf verschiedenen Plattformen zurück. Das Lied hängte auf Ö3 sogar Bruce Springsteens "Streets of Minneapolis" ab, der mit seinem Protestsong einen Einstieg auf Platz 47 in den Charts hinlegte.
Unklar, ob der Song gespielt wird
Immer montags um 22:00 Uhr werden auf Ö3 die Austria Top 40 präsentiert, also die meistverkauften Songs Österreichs. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz von FPÖ-Generalsekretär und -Mediensprecher Christian Hafenecker und dem von der FPÖ entsandten ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler zeigte sich Hafenecker gespannt, ob der Sender das Lied "Immer vorwärts FPÖ" nun tatsächlich spielen wird.
Hausband der FPÖ
"Stark und vereint für unser Land, wir stehen fest an deiner Seite, verbunden durch das blaue Band", heißt es weiter im Lied; man setze sich für "Gerechtigkeit und Frieden" ein. Als zentrale Figur wird Herbert Kickl besungen, und sogar eine Dritte Republik wird propagiert.
Gesungen wird das Lied von der John Otti Band, die vor allem für ihre Auftritte für die FPÖ bekannt ist. Seit Jahren gilt die Band als inoffizielle Hausband der FPÖ. Im Jahr 2002 schaffte sie es mit einer Coverversion von "Bette Davis Eyes" auf Platz 47 der österreichischen Charts.
Kommentare