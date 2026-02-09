FPÖ-Song in den Top 40: Wird Ö3 dieses Lied jetzt spielen?

Wirft man einen Blick auf die Ö3 Austria Top 40, findet sich ein Newcomer zwischen der US-Band The Killers und dem deutschen Rapper Zartmann: Auf Platz 20 ist "Immer vorwärts FPÖ" der freiheitlichen Unterstützerband John Otti Band "featuring Herbert Kickl" neu eingestiegen. Damit liegt das FPÖ-Lied sogar vor Bad Bunnys "Dtmf".

Auf YouTube zählt der Song gar 62.319 Aufrufe, bisher wurde er jedoch nur auf dem parteieigenen Radiosender Austria First gespielt. Der Erfolg des Songs geht wohl auf die hohen Downloadzahlen auf verschiedenen Plattformen zurück. Das Lied hängte auf Ö3 sogar Bruce Springsteens "Streets of Minneapolis" ab, der mit seinem Protestsong einen Einstieg auf Platz 47 in den Charts hinlegte.