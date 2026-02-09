Super-Bowl-Halftime: Bad Bunny für Toleranz, Trump: "Absolut schrecklich"

Latin-Superstar Bad Bunny hat die Halbzeitpause der Super Bowl in eine riesige Tanzparty verwandelt und das größte Einzelsportereignis des Jahres in den USA für politische Botschaften genutzt.

Der 31-Jährige aus Puerto Rico ließ während des NFL-Finales zwischen den Seattle Seahawks und den New England Patriots im kalifornischen Santa Clara Fahnenträger auftreten, die neben der Flagge der USA auch die von vielen anderen Ländern des Doppelkontinents Amerika präsentierten.

Außerdem hielt Bad Bunny einen Football mit der Aufschrift "Gemeinsam sind wir Amerika" in die Kamera, sagte "God bless America" (Gott segne Amerika) und zählte neben den USA zahlreiche lateinamerikanische Länder auf. Im Hintergrund leuchtete auf einer Leinwand der Schriftzug: "Das Einzige, was mächtiger ist als Hass, ist Liebe."