Super Bowl: NFL-Spieler als Modeikonen jenseits des Spielfelds

Früher war der Weg vom Mannschaftsbus in die Kabine reine Formsache. Heute ist er eine Bühne – vergleichbar mit dem roten Teppich in Hollywood. Beim sogenannten „Tunnel Walk“ stehen allerdings keine Schauspieler im Rampenlicht, sondern Spitzensportler der NFL (National Football League). Welche Schuhe, Jacken oder Sporttaschen sie beim Einzug in die Stadien tragen, erreicht über Instagram binnen Sekunden ein Millionenpublikum.

Besonders groß ist die Aufmerksamkeit am kommenden Sonntag, 8. Februar, wenn beim Super Bowl im kalifornischen Santa Clara die beiden besten Teams der Saison aufeinandertreffen: die New England Patriots und die Seattle Seahawks. Beim größten Einzel-Sportevent der Welt stehen diesmal auch zwei der modeaffinsten Spieler der Liga auf dem Feld. Stefon Diggs, Wide Receiver der Patriots, sorgte zuletzt bei der Met Gala mit einem extravaganten Auftritt für Aufsehen (siehe Foto). Bereits 2022 gründete er sein eigenes Label Liem Homme, das luxuriöse Streetwear für Männer und Frauen anbietet.

Stefon Diggs (New England Patriots) ist der Style-König unter den aktiven Spielern. ©REUTERS/Mario Anzuoni

Sein Gegenüber bei den Seahawks ist Jaxon Smith-Njigba, der erst kürzlich bei der Männer-Modewoche in Mailand einen souveränen Auftritt hinlegte. Dass Sportler wie er auch ohne Helm und Trikot glänzen – bei Modeevents oder auf roten Teppichen – ist kein Zufall. Bei der jüngsten Met Gala waren gleich mehrere Stars aus der NFL geladen.

Der Mann hinter den Looks Seit einem Jahr leistet sich die Football-Liga einen eigenen Fashion-Strategen. Er stellt Outfits für Athleten zusammen und vermittelt lukrative Kooperationen mit Modefirmen. Kyle Smith lernte sein Handwerk bei der Superstar-Stylistin Karla Welch, ehe er bei der NFL als „Wardrobe Assistant“ für Moderatoren und Experten arbeitete. Rasch erkannte er jedoch, dass die Outfits der Spieler bei den Tunnel Walks deutlich mehr Aufmerksamkeit generierten.

Inzwischen gilt der 31-Jährige als Architekt einer neuen Mode-Ära im American Football. Er kuratiert zudem den Instagram-Account @nflstyle, der die ausgefallensten Looks der Spieler sammelt und fast 100.000 Abonnenten zählt.

Faktor „Tayvis“ Der Hype bleibt auch in Österreich nicht unbemerkt. „NFL-Profis werden durch das rasante Wachstum der sozialen Medien immer stärker zu ihrer eigenen Marke. Je größer die Aufmerksamkeit auf Social Media, desto besser lassen sich Vertragsverhandlungen mit Partnern führen“, erklärt Stefan Strauss, Communications Manager des American Football Bund Österreich.

Travis Kelce beim "Tunnel Walk". ©IMAGN IMAGES via Reuters Connect/Jay Biggerstaff