Super Bowl: NFL-Spieler als Modeikonen jenseits des Spielfelds
Fashion und Football gehen in den USA mittlerweile Hand in Hand. Wie die Athleten zu Stilvorbildern wurden - und warum sich die NFL nun sogar einen Modestrategen leistet.
Früher war der Weg vom Mannschaftsbus in die Kabine reine Formsache. Heute ist er eine Bühne – vergleichbar mit dem roten Teppich in Hollywood. Beim sogenannten „Tunnel Walk“ stehen allerdings keine Schauspieler im Rampenlicht, sondern Spitzensportler der NFL (National Football League). Welche Schuhe, Jacken oder Sporttaschen sie beim Einzug in die Stadien tragen, erreicht über Instagram binnen Sekunden ein Millionenpublikum.
Besonders groß ist die Aufmerksamkeit am kommenden Sonntag, 8. Februar, wenn beim Super Bowl im kalifornischen Santa Clara die beiden besten Teams der Saison aufeinandertreffen: die New England Patriots und die Seattle Seahawks.
Beim größten Einzel-Sportevent der Welt stehen diesmal auch zwei der modeaffinsten Spieler der Liga auf dem Feld. Stefon Diggs, Wide Receiver der Patriots, sorgte zuletzt bei der Met Gala mit einem extravaganten Auftritt für Aufsehen (siehe Foto). Bereits 2022 gründete er sein eigenes Label Liem Homme, das luxuriöse Streetwear für Männer und Frauen anbietet.
Sein Gegenüber bei den Seahawks ist Jaxon Smith-Njigba, der erst kürzlich bei der Männer-Modewoche in Mailand einen souveränen Auftritt hinlegte. Dass Sportler wie er auch ohne Helm und Trikot glänzen – bei Modeevents oder auf roten Teppichen – ist kein Zufall. Bei der jüngsten Met Gala waren gleich mehrere Stars aus der NFL geladen.
Der Mann hinter den Looks
Seit einem Jahr leistet sich die Football-Liga einen eigenen Fashion-Strategen. Er stellt Outfits für Athleten zusammen und vermittelt lukrative Kooperationen mit Modefirmen. Kyle Smith lernte sein Handwerk bei der Superstar-Stylistin Karla Welch, ehe er bei der NFL als „Wardrobe Assistant“ für Moderatoren und Experten arbeitete. Rasch erkannte er jedoch, dass die Outfits der Spieler bei den Tunnel Walks deutlich mehr Aufmerksamkeit generierten.
Inzwischen gilt der 31-Jährige als Architekt einer neuen Mode-Ära im American Football. Er kuratiert zudem den Instagram-Account @nflstyle, der die ausgefallensten Looks der Spieler sammelt und fast 100.000 Abonnenten zählt.
Faktor „Tayvis“
Der Hype bleibt auch in Österreich nicht unbemerkt. „NFL-Profis werden durch das rasante Wachstum der sozialen Medien immer stärker zu ihrer eigenen Marke. Je größer die Aufmerksamkeit auf Social Media, desto besser lassen sich Vertragsverhandlungen mit Partnern führen“, erklärt Stefan Strauss, Communications Manager des American Football Bund Österreich.
Als einer der Pioniere dieser Entwicklung gilt Deion Sanders, der bereits in den 1990er-Jahren mehr Popstar als klassischer Cornerback war. Drei Jahrzehnte später markierte die Beziehung zwischen dem modeaffinen Kansas-City-Chiefs-Spieler Travis Kelce und Popstar Taylor Swift einen neuen Höhepunkt der Football-Fashion-Allianz. „Seine, aber vor allem auch die Social-Media-Kanäle der Chiefs sind regelrecht explodiert“, sagt Strauss.
Kelce spielt beim heurigen Super Bowl keine aktive Rolle, und auch Swift dürfte dem Spektakel fernbleiben. Für modische Touchdowns vor, während und nach dem Spiel wird dennoch gesorgt sein – Kyle Smith sei Dank. Sein Ziel, sagte er dem Magazin Glossy, sei es, Menschen die Möglichkeit zu geben, sich durch Mode auszudrücken: „Gerade jenen, die das vor ein paar Jahren noch nicht konnten, weil sie glaubten, dass Sport und Mode nichts miteinander zu tun haben.“
