FPÖ-Politiker Haimbuchner zeigt sich gesund zu Hause

Vier Wochen lang hatte sich Haimbuchner wegen seiner schweren Krankheit nicht über soziale Medien zu Wort gemeldet. "Mein schwerer Krankheitsverlauf hat mich bestätigt, dieses Virus sehr ernst zu nehmen und Schutzmaßnahmen eigenverantwortlich richtig zu treffen", sagte er der "Kronen Zeitung".

Landtagswahlen im Herbst

Wie rasch mit Haimbuchners Rückkehr nach Hause auch eine Rückkehr in die aktive Politik verbunden ist, zählt derzeit zu den wohl meistdiskutierten Fragen im politischen Oberösterreich. Schließlich stehen im Herbst Landtagswahlen an und es bleibt abzuwarten, ob und wann der FPÖ-Chef fit genug ist, um sich in einen anstrengenden Wahlkampf zu stürzen.