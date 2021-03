Erkrankung Haimbuchners ändert laut Kickl nichts an FPÖ-Linie

Die Erkrankung Haimbuchners bezeichnete Kickl als "tragisch". Genaueres über dessen Gesundheitszustand wisse er aber nicht. Ihm und auch der Bundespartei liegen keine anderen Informationen als den Medien vor. Es sei der Wunsch der Familie, dass die Erkrankung als Privatangelegenheit behandelt wird. Seine Gedanken seien bei ihm und seiner Familie, betonte Kickl: "Ich hoffe, dass er bald wieder zuhause sein kann."

"Maß an Schadenfreude und Häme"

In Richtung der anderen Parteien, die ein gewisses "Maß an Schadenfreude und Häme" an den Tag legten, meinte Kickl, dass ein bisschen Demut angebracht wäre. Denn auch in den anderen Parteien habe es Coronainfektionen gegeben. Daher sollten sie dankbar sein, "dass es in ihren Reihen keinen schweren Verlauf gegeben hat", anstatt zu versuchen, politisches Kleingeld daraus zu machen.