ORF-Stiftungsrat Westenthaler: "Ich gestehe, ich habe interveniert"

Der ORF müsse auf "Werkseinstellung" zurückgesetzt werden, sagt FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker anlässlich der Präsentation einer ORF-Ombudsstelle. Es gehe nicht darum, den ORF zu "zertrümmern", sondern um eine "faire, objektive Berichterstattung".

Peter Westenthaler, für die Freiheitlichen im ORF-Stiftungsrat, stellt hernach die neue "ORF-Ombuds-Plattform" vor. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk verschicke derzeit, so Westenthaler, Inkassobriefe an jene, die die "ORF-Zwangsgebühr" (Anm. Haushaltsabgabe) nicht zahlen. "Der ORF geht als Exekutor vor", zahle gleichzeitig ORF-Mitarbeitern bis zu 35.000 Euro pro Monat. Der Gebühren-Kritik folgt jene am Programm.

Westenthaler kritisiert die Interviewführung beim ORF-Sommergespräch, die Einladungspolitik von ORF III nach den Sommergesprächen und ZiB-Beiträge.