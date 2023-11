"Kurz mal weg": Blaue Sicht auf türkises "System" in Buchform

Nun stehe Kurz vor Gericht, und mit ihm das ganze "System", so Hafenecker, denn: "Letztendlich stürzt man über seine eigene Gier und seinen eigenen Machtrausch." Nicht nur der Ex-Kanzler spielt in "Kurz mal weg" die alleinige Rolle, sondern auch seine einstigen Vertrauten wie etwa Thomas Schmid, der nun Kronzeuge in der Umfrage-Affäre werden will. Der einstige Finanz-Generalsekretär sei aufgrund seiner sichergestellten Chats der "Chronist der ÖVP". Auch Investor Rene Benko kommt im Buch nicht gut weg.