FPÖ-"Heimatsommer" mit "Speerspitze" Herbert Kickl

Die FPÖ will ab sofort im Vorfeld der Nationalratswahl am 29. September den "Lautstärkenregler hochdrehen". In ganz Österreich organisieren Orts- und Landesgruppen "Heimatsommer"-Veranstaltungen mit Schwerpunkten wie Brauchtum, Handwerk und Volksmusik, kündigte Generalsekretär Michael Schnedlitz bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. "Speerspitze" werde Parteichef Herbert Kickl sein. Offiziell in den Wahlkampf starte man dann in der ersten oder zweiten Septemberwoche.