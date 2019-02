FPÖ-Ministerin überrumpelt ÖVP und verspricht Papa-Monat für alle

Beate Hartinger-Klein ist in guter Stimmung, als sie am Sonntag in der ORF-Pressestunde sitzt. Und offensichtlich in Spendierlaune. So verteilt die FPÖ-Sozialministerin öffentlich gleich zwei Zuckerln: Eines für Familien und eines für Pensionisten.

Bei letzteren soll es eine Erhöhung des Pflegegeldes schon ab Stufe 3 geben – im Regierungsprogramm ist Stufe 4 vorgesehen. Ob man auch Stufe 1 und 2 erhöhen kann, hänge vom Finanzminister ab, sagt die Ministerin.

Konkreter wird sie beim zweiten Thema: So soll der so genannte Papa-Monat, bei dem Väter im ersten Monat nach der Geburt ihres Kindes mit der Mutter daheim bleiben können, künftig für alle möglich sein. Derzeit gibt es nur im öffentlichen Dienst und in einzelnen Branchen einen Rechtsanspruch.