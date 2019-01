Opposition uneins in Sachen Rechtsanspruch beim Papa-Monat

FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache will sich nach der Geburt seines Sohnes, Hendrik, für ein paar Wochen aus dem politischen Tagesgeschäft zurückziehen. Er nimmt sich quasi einen Papa-Monat. In Österreich haben allein Beamte einen Rechtsanspruch auf eine kurze Auszeit von vier Wochen nach der Geburt eines Kindes – eine unbezahlte Väterfrühkarenz. In der Privatwirtschaft schaut die Lage anders aus, hier ist es die Ausnahme, es besteht kein Rechtsanspruch.

ÖGB und Arbeiterkammer fordern, dass alle Beschäftigten in Österreich, also auch Angestellte und Arbeiter in der Privatwirtschaft, diese Möglichkeit haben. Zwei Oppositionsparteien schließen sich der Forderung an, die dritte bleibt skeptisch.