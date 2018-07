FPÖ kritisiert "populistisches Wahlkampfgetöse" der CSU

Anschober: "Debatte läuft in völlig falsche Richtung"

Der FPÖ-Vizechef verlangte, dass Asylwerber in Aufnahmestellen außerhalb der Außengrenzen aufgenommen werden und dort ein geregeltes Asylverfahren durchlaufen sollten. Erst nach der Feststellung eines Asylgrundes würden diese Menschen innerhalb der EU verteilt werden. "Mit einer solchen koordinierten Politik in Europa würde man sich die unerfreuliche Situation, in der wir jetzt stehen, ersparen."

Für den in der Oberösterreichischen Landesregierung für Asyl und Integration zuständigen Landesrat Rudi Anschober (Grüne) läuft die aktuelle Debatte über Asylregelungen "völlig in die falsche Richtung". Österreich habe genauso wie Deutschland dramatisch verringerte Zahlen an Asylanträgen. Dennoch werde aus parteipolitischen Überlegungen das Thema weiter emotionalisiert und zum Vorwahlkampf in Bayern verwendet. "Anstatt klarer europaweiter Regelungen fällt dabei Europa immer stärker zurück in nationalstaatliche Regelungen und Reflexe." Das zerstöre viel, führe zu enormen Kosten und Belastungen und löse keine einzige der anstehenden Herausforderungen.