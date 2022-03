FPÖ kritisiert Nehammer: "Das ist beleidigend für die Russen"

Nehammer gefährde mit seinen Aussagen Österreich aber nicht nur in sicherheitspolitischer Hinsicht, findet Fürst. Auch die Sanktionen des Westens seien kritisch zu sehen. So müsse der Kanzler auch das Interesse Österreichs in den Augen haben. Die meisten Staaten würden dabei ihre eigenen Interessen verfolgen. Bemerkenswert sei, dass man auf der Suche nach alternativer Energieversorgung ausgerechnet in "absolutistische, islamische Staaten mit teils archaischen Strukturen" wie Katar und die Vereinigten arabischen Emirate reist.

"Handlanger Putins"

Die Reaktion der ÖVP ließ nicht lange auf sich warten. Die FPÖ sollte vor der eigenen Türe kehren, ließ ÖVP-Verfassungssprecher Wolfgang Gerstl via Aussendung ausrichten. Sie habe sich zum "Handlanger der Spaltungspolitik Putins gemacht" und sollte sich "endlich klar von diesem Kriegstreiber distanzieren und gleichzeitig am weiteren Ausbau der militärischen Landesverteidigung mitwirken".

Heeresbudget aufstocken

Die Blauen betonten indes, dass angesichts des Krieges das Heeresbudget aufgestockt gehört. Einen entsprechenden Antrag will Wehrsprecher Reinhard Bösch noch am Dienstag in der Nationalrats-Sondersitzung einbringen. Dabei halte man sich an die Worte von Kanzler Nehammer, wonach die Finanzierung in den kommenden Jahren jeweils ein Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) ausmachen soll.