Kickl-Buch: Der „Volkskanzler“ aus der Erdmann-Siedlung

In "Kickl und die Zerstörung Europas“ begeben sich die Autoren, wie aus dem Vorabdruck im aktuellen profil hervorgeht, auf Spurensuche von der frühesten Kindheit des Einzelkindes bis in die "Volkskanzler“-Gegenwart.

Aufgewachsen in einfachen Verhältnissen in der Erdmann-Siedlung im Kärntner Radenthein ist der Sohn berufstätiger Eltern oft in der Obhut von Großmutter Leopoldine. Sein bester Freund aus Kindheitstagen – Bernhard – sei es heute noch, heißt es in dem über 250 Seiten fassenden Buch. Und, dass beim jungen Herbert Kickl zwei Dinge auffällig gewesen sind: Seine schulischen Erfolge und sein sportliches Talent. „Beim Fußball ist er einer der Besten, und beim Sechzig-Meter-Lauf besiegt er alle anderen Schüler“, wird ein Schulkollege zitiert.

Kickl will als Gymnasiast an die Militärakademie nach Wiener Neustadt wechseln – tut es aber nicht, bleibt in der Klasse mit der späteren Grünen-Chefin Eva Glawischnig– so weit, so teils bekannt.

Neu dürfte vielen sein, dass der heute auch als Sportler und bisweilen Asket bekannte Kickl in Philosophie-Studientagen in Wien gerne abends „tscheppern“ geht, wie die Recherchen der Autoren ergeben. Und seine politische Karriere 1995 mit einer Notiz auf einem Bierdeckel und durch Fritz Simhandl und Johannes Berchtold (beide damals in der Freiheitlichen Akademie) seinen Lauf nimmt.