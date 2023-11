Pilnacek-Mitschnitt: Kickl will das Gespräch mit Van der Bellen suchen

Herbert Kickl tritt Mittwochnachmittag an die Öffentlichkeit. Er habe versucht "einzuwirken, auf Politiker der ÖVP, und zwar dahingehend, Wolfgang Sobotka dazu bringen, das Amt des Nationalratspräsidenten niederzulegen“ und eine andere Person namhaft zu machen.

FPÖ-Chef Kickl spricht von "besonnen Kräften innerhalb der ÖVP“, die es gäbe, die sagen würden, "wie kommen wir dazu, dass wir all das ausbaden müssen“. Dezidiert nicht gemeint wissen will Kickl den „inner circle“ rund um Sobotka. An diesen habe er „keine Erwartungen“ mehr.

Dann zitiert Kickl einen Teil des Protokoll des illegalen Audiomitschnitts, in dem Christian Pilnacek über die ehemalige Justizministerin Beatrix Karl spricht.