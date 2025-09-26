Kickls Wiederwahl im Windschatten von Donald Trump

Der Maßstab liegt bei 91 Prozent. So viel Zustimmung erhielt Herbert Kickl, als er beim letzten FPÖ-Parteitag 2022 in St. Pölten als Parteichef wiedergewählt wurde. Drei Jahre, zwei Wahltriumphe auf Bundesebene und eine spektakulär gescheiterte Koalitionsverhandlung später lässt sich Kickl am Samstag in Salzburg von den blauen Delegierten bestätigen.

An sich hätte der Parteitag schon im Juni in Kitzbühel stattfinden sollen. Zum erst zweiten Mal in der Parteigeschichte in Tirol - nach dem berühmt-berüchtigten Treffen 1986 in Innsbruck, bei dem Kickls Mentor Jörg Haider den damaligen Parteichef Norbert Steger stürzte und damit den steilen Aufstieg der FPÖ einleitete.

Aufgrund des Amoklaufs in Graz musste das im Tiroler Nobelort geplante Event aber verschoben und verlegt werden. Immerhin bleiben die Blauen in der Westregion, wo sie verstärkt Präsenz zeigen wollen.

1986 lag die FPÖ bei knapp fünf Prozent und kurz davor, aus dem Parlament zu fliegen. Knapp vier Jahrzehnte später landete Kickl mit 29 Prozent bei der Wahl 2024 unangefochten auf Platz eins. Sein Projekt „Volkskanzler“ konnte er dennoch nicht verwirklichen. Der Parteitag am Samstag wird Gradmesser dafür, ob ihm das (wie seitens der FPÖ gebetsmühlenartig betont wird) tatsächlich nur vereinzelte Funktionäre übelnehmen.

Keine Überraschungen

In Umfragen liegt man jedenfalls stabil und deutlich über 30 Prozent. Von einem Parteitag der Marke „business as usual“ spricht man daher seitens der Parteispitze. So seien keine personellen Neubesetzungen in den Führungsgremien geplant.