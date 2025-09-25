Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Causa Pilnacek geht weiter: Die FPÖ hat bei der Nationalratssitzung am Mittwoch den bereits im Vorfeld angekündigten Antrag für einen U-Ausschuss eingebracht - und zwar zu später Stunde, kurz nach Mitternacht. Dabei geht es zunächst nur um die Ermittlungen rund um den Tod von Ex-Justizsektionschef Christian Pilnacek. Hier vermuten die Freiheitlichen nämlich politische Einflussnahme durch das Innen- und das Justizministerium sowie durch das Kanzleramt.

U-Ausschuss zur Causa Pilnacek - ohne Corona Der freiheitliche Generalsekretär Christian Hafenecker begründet den blauen Antrag damit, dass es "offensichtlich Zweifel daran gibt, ob die wichtigsten Stellen und Institutionen des Staates in der Lage sind, ohne politische Einflussnahme noch arbeiten zu können." Es gehe nicht um Gerüchte, sondern um "klare Verdachtsmomente", ergänzt Hafeneckers Parteikollege Thomas Spalt. Die grundlegenden Fragen, die die Blauen dabei stellen: "Wurden Beweise manipuliert, vorenthalten oder gar entfernt? Gab es Druck auf Medien und Journalisten, um Berichterstattungen zu verhindern?" Eigentlich wollten die FPÖ die Causa Pilnacek sowie Corona in einem Zug untersuchen. Das haben die Regierungsparteien, allen voran die ÖVP, aber abgelehnt. Der Verfassungsgerichtshof hat diese Ansicht der Dreierkoalition bestätigt, wie der KURIER im Vorfeld berichtete: