"Herbstoffensive": FPÖ schickt "Kickl zum Angreifen" auf Tour

Die Freiheitlichen nutzen den Herbst ein weiteres Mal, um Volksnähe zu demonstrieren. Nach dem Parteitag samt Wiederwahl von Herbert Kickl an die Spitze startet die "Herbstoffensive" der Blauen, die wieder mit Funktionären, Volksfeststimmung und heimischen Handwerksbetrieben auf Tour gehen. Mit dabei wird auch der Parteichef sein - ein "Herbert Kickl zum Angreifen, wenn Sie so wollen", wie Generalsekretär Michael Schnedlitz am Dienstag in einer Pressekonferenz versprach.

Die "Herbstoffensive" ist nicht die erste der FPÖ. Abermals will man damit "draußen bei den Menschen" sein, so Schnedlitz. Start soll der Parteitag am Samstag in Salzburg sein, am Wochenende drauf geht es los mit einer Veranstaltung in Enzersdorf an der Fischa in Niederösterreich, es folgt das Oktoberfest Hartberg. Am Nationalfeiertag ist zudem ein "Neutralitätsfest" vor dem FPÖ-Klub geplant.

Getourt wird wieder in Begleitung einer Schneiderin, von Scheren-und Messerschleifern sowie einem Gemüsetraktor. Ähnliches verspricht auch der "Heimatherbst" der FPÖ mit "Hunderten Veranstaltungen", so Schnedlitz. Motto der "Herbstoffensive": "Gute Jahre nur mit uns."