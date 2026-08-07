Herbert Kickls schwieriger Klima-Spagat in der Hitzewelle

Wohl nicht ganz zu Unrecht wird der FPÖ und Herbert Kickl nachgesagt, die Klaviatur der sozialen Medien perfekt zu beherrschen. Egal, ob der FPÖ-Chef die „Verliererampel“ geißelt oder Kletterfotos postet – Hunderte Reaktionen sind mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. Kritik am FPÖ-Chef ist dabei die Ausnahme. Vielmehr wimmelt es unter den Postings des Parteichefs nur so von blauen Herzen und in Großbuchstaben geschriebenen Huldigungen.

Dieser Tage muss Kickl allerdings einen ebenso seltenen wie heftigen Shitstorm über sich ergehen lassen. Was war passiert? Über einem Bild von einem verdorrten Maisfeld postete der FPÖ-Chef: „Der ÖVP-Landwirtschaftsminister muss aufgrund der Trockenheit endlich handeln! Unsere Bauern brauchen jetzt keine weiteren Beobachtungsrunden, Arbeitskreise oder unverbindlichen Ankündigungen, sondern rasche und konkrete Hilfe.“

Statt Zustimmung hagelt es diesmal Häme und Spott: „Habt ihr FPÖler nicht gesagt, es ist eh nur Sommer und eh nur heiß?“, schreibt ein User. Ein anderer meint: „Jetzt sitzen Sie auch schon dieser Klimahysterie der linken Medien auf, Hr. Kickl.“ Ähnlich erging es FPÖ-Wien-Chef Dominik Nepp mit seiner jüngsten Kampagne für eine „Klimaanlagen- und Fernkälte-Offensive“. Tatsächlich gehört das Relativieren des Klimawandels und die Kritik an Klimaschutzmaßnahmen seit Jahren zum fixen Repertoire der Blauen. Gerne wettert Kickl bei jeder Gelegenheit gegen den „Klima-Kommunismus“. Wobei manche seiner Mitstreiter noch weiter gehen, und den Klimawandel per se infrage stellen. Besonders hervorgetan hat sich dabei etwa die Abgeordnete Dagmar Belakowitsch. Vor zwei Jahren meinte sie: Die Warnung vor dem Klimawandel entstamme „grüner Ideologie“, im Sommer sei es immer schon heiß gewesen.

Hitze und Impfen Gerne wird das Thema mit Corona verknüpft – seit Jahren ein Stimmenbringer für die FPÖ. So sprach noch am vergangenen Montag der blaue EU-Mandatar Gerald Hauser im Zusammenhang mit der jüngsten Hitzetoten-Statistik über eine „Hitze-Panik als Ablenkung vom Impf-Desaster der Systemparteien“.