Freiheitliche gegen Caritas: Der Kampf um die blaue DNA

Dass FPÖ-Politiker gegen die Caritas wettern, hat seit Ende der 90er Jahre Tradition. Auch der aktuell wieder erhobene Vorwurf, die NGO würde sich über die Flüchtlingsbetreuung bereichern („Profitgier“) und sei Teil der „Asylindustrie“, ist seit Jahren klassischer FPÖ-Sprech. Bei der Wortwahl spielt es für die Freiheitlichen dabei keine Rolle, ob sie in Regierung oder Opposition sind.

Doch was bezweckt die FPÖ mit ihren Attacken auf eine der größten Hilfsorganisationen des Landes? Aus Sicht von Politikberater Thomas Hofer geht es den Freiheitlichen darum, „ihre Basis aus Oppositionszeiten bei der Stange zu halten“. Viele hätten Angst, dass die FPÖ in Regierungsverantwortung ihrer Asyllinie untreu werden könnte. Die Partei führe daher „eine Art Stellvertreterkrieg, um ihre Oppositions-DNA in die Regierung hineinretten zu können“, so Hofer. Dabei könne sie relativ ungeniert zu Werke gehen, da Caritas-Sympathisanten eher nicht zur klassischen Gruppe der FPÖ-Wähler zählen.