FPÖ in Niederösterreich will Deutschkurse schon für Zweijährige

Das Wiener Neustädter Modell hat bereits bei den Deutschförderklassen bundesweit Schule gemacht. Nun ist die niederösterreichische Stadt auch Vorreiter bei einem neuen Integrationsprojekt für zwei- bis sechsjährige Kinder. Wie die FPÖ am Dienstag bekannt gab, starten ab sofort in Wiener Neustadt Deutschförderkurse für Sprösslinge vor dem Schuleintritt. Wiener Neustadts FPÖ-Bürgermeister-Stellvertreter Michael Schnedlitz hat sein Modell am Dienstag zusammen mit dem verantwortlichen FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl vorgestellt.