FPÖ-Chef Hofer will zeigen, wie man ORF-Gebühren einspart

Die FPÖ will "in rund zwei Wochen" eine "große Info-Offensive zur GIS" starten. Das kündigte Parteichef Norbert Hofer höchstpersönlich auf Twitter an. Die Idee ist dabei nicht neu, vor allem Hofers Vorgänger Heinz-Christian Strache waren die "Zwangsgebühren" immer wieder ein Dorn im Auge gewesen.